Минпросвещения представило проект единого расписания ЕГЭ в 2021 году

В субботу, 10 октября, Минпросвещения представило проект указа об утверждении единого расписания и продолжительности проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждому учебному предмету в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Приказом утверждаются расписание проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2021 году, время начала и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету в 2021 году», - говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Уточняется, что в документе также представлены требования к использованию средств обучения и воспитания при проведении ЕГЭ. Планируется, что итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования пройдет с 24 мая по 19 июня 2021 года. Единый государственный экзамен по всем предметам будет начинаться в 10.00 по местному времени.

Ранее Минпросвещения опубликовало минимальные баллы ЕГЭ, которые необходимо набрать для поступления в подведомственные министерству вузы в 2021 году.