Экипажу МКС посоветовали загерметизировать сварочные швы скотчем

Для того, чтобы устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда», подмосковный центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции загерметизировать сварочные швы скотчем. Это следует из переговоров с Землей, которые транслирует NASA, передают РИА Новости.

«Нужно тщательно загерметизировать все сварочные швы гермооболочки, которые зеленым цветом у нас окрашены, скотчем по всей длине», - посоветовал российскому космонавту Ивану Вагнеру специалист центра.

Ранее утечку воздуха не удалось устранить при помощи американского пластилина. Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов. В Роскосмосе сообщили, что это не представляет опасности для экипажа.

Напомним, что небольшая утечка воздуха на станции была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе и сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.