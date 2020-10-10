Кабмин РФ одобрил выделение средств на борьбу с засухой в Крыму

Правительство России одобрило выделение средств Минэкономразвития и Минобороны из своего резервного фонда для оказания финансовой помощи Крыму. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Проектом распоряжения предлагается предусмотреть финансирование мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением в Крыму, возникшей в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, снижением запасов воды в водохранилищах», - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется осуществить мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения, в том числе апробирование, исключение несанкционированного потребления, замена оборудования и ремонт аварийных участков сетей.

Также предполагается, что выделение средств Министерства обороны позволит обеспечить выполнение мероприятий по бесперебойному и качественному водоснабжению территорий Крымского полуострова.

Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма и Севастополя в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. С 24 августа из-за засухи и обмеления введен поэтапный режим ограничения водоснабжения по графику в Симферополе и 39 селах Крыма.