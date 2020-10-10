В правительстве одобрили внесение изменений по выплатам многодетным семьям

Правительство России одобрило изменения в распределении средств на выплаты многодетным семьям в субъектах РФ, сообщается на сайте правительства.

На заседании кабмина обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет, региональным бюджетам. А также в распределении объемов субвенций на выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетам субъектов РФ и Байконура на 2020 год.

«Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в полном объеме», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило выделение более 2,5 миллиардов рублей дополнительно в качестве субсидий на ежемесячные выплаты многодетным семьям 36 российским регионам.