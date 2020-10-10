Два человека погибли в результате лесных пожаров, бушующих в Сирии

В Сирии бушуют природные пожары. Сейчас леса горят в провинциях Латакия, Хомс и Тартус. В результате возгораний погибли два человека, еще несколько отравились продуктами горения. Пострадавшие были доставлены в больницы Латакии.

По информации сирийского агентства SANA, огонь вплотную приближается к населенным пунктам. С пожарами борются десятки пожарных и военнослужащих. Но пока справиться со стихией не удается.

По словам специалистов, лесные пожары в стране начались из-за аномально жаркой погоды. Сейчас ситуацию с возгораниями осложняет сильный ветер.