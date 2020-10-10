В Москве появилась улица имени Адмирала Угрюмова
Состоялась торжественная церемония открытия улицы, а также памятного знака.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве состоялась торжественная церемония открытия улицы, которая отныне носит имя Героя России, генерала Германа Угрюмова.
В церемонии открытия улицы его имени, а также памятного знака приняли участие представители органов государственной власти, силовых структур, руководители ветеранских организаций «Альфа» и «Вымпел», родственники и сослуживцы.
Герман Угрюмов - деятель отечественных спецслужб. В его подчинении находился Центр специального назначения ФСБ России и под его непосредственным руководством были проведены многие знаковые операции на Северном Кавказе.
Герман Угрюмов скоропостижно скончался в мае 2001-го года в возрасте 52-х лет.