В Москве появилась улица имени Адмирала Угрюмова

В Москве состоялась торжественная церемония открытия улицы, которая отныне носит имя Героя России, генерала Германа Угрюмова.

В церемонии открытия улицы его имени, а также памятного знака приняли участие представители органов государственной власти, силовых структур, руководители ветеранских организаций «Альфа» и «Вымпел», родственники и сослуживцы.

Герман Угрюмов - деятель отечественных спецслужб. В его подчинении находился Центр специального назначения ФСБ России и под его непосредственным руководством были проведены многие знаковые операции на Северном Кавказе.

Герман Угрюмов скоропостижно скончался в мае 2001-го года в возрасте 52-х лет.