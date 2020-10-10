В стране и мире Коронавирус Максим Ликсутов заболел коронавирусом Иван Линдеманн Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил, что чувствует себя нормально. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заболел коронавирусом. Об этом сообщается на странице столичного Департамента транспорта в Telegram. «Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения», - написал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ликсутов сообщил, что пока будет работать из дома. «Очень хочу всем напомнить: сейчас крайне важно беречь себя и окружающих. Не забывайте носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте», - добавил заммэра. В субботу, 10 октября, стало известно, что патриарх Кирилл, который ранее ушел на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом, получил отрицательный тест. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика