Природный пожар в Мордовии перекинулся на два села
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В Мордовии охватило огнем жилые дома в двух селах. Об этом сообщили в региональном МЧС. Причиной произошедшего стал природный пожар, спровоцированный возгоранием сухой травы.
По информации пресс-службы МЧС, ЧП произошло в Торбеевском районе.
«В 13.15 поступило сообщение о том, что в поселке Носакино горит трава, в 13.37 огонь перебрался на строения», - сказали в ведомстве.
Уточняется, что в 15.54 пожар был локализован. В Носакине повреждено четыре жилых и два нежилых дома, а в селе Новая Пичеморга - десять нежилых домов.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.