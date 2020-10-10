Природный пожар в Мордовии перекинулся на два села

В Мордовии охватило огнем жилые дома в двух селах. Об этом сообщили в региональном МЧС. Причиной произошедшего стал природный пожар, спровоцированный возгоранием сухой травы.

По информации пресс-службы МЧС, ЧП произошло в Торбеевском районе.

«В 13.15 поступило сообщение о том, что в поселке Носакино горит трава, в 13.37 огонь перебрался на строения», - сказали в ведомстве.

Уточняется, что в 15.54 пожар был локализован. В Носакине повреждено четыре жилых и два нежилых дома, а в селе Новая Пичеморга - десять нежилых домов.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.