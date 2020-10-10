В Москве ожидается погодная аномалия

В Москве в первые дни недели ожидается аномальное потепление. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Дневная температура в выходные +15…+17 градусов, это более чем на восемь градусов выше нормы. В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят два-три градуса к своим показаниям», — заявили в центре погоды.

Кроме того, по словам специалистов, уже с воскресенья в столице установится теплая и сухая погода.

В минувший вторник главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о возможном временном снежном покрове в столице в конце октября.