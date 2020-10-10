Ким Чен Ын рассказал, зачем Северная Корея наращивает военную мощь

Северная Корея наращивает военную мощь для своей защиты. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что его страна не планирует первой задействовать силы.

«КНДР наращивает силы сдерживания войны не для того, чтобы направить их против кого-то. Мы лишь пытаемся защитить себя, и не будем использовать силу первыми», - цитируют северокорейского лидера РИА Новости.

Ким Чен Ын добавил, что в случае атаки на Северную Корею врагов ждет возмездие.

В субботу, 10 октября, на параде в Пхеньяне была показана новейшая межконтинентальная баллистическая ракета. Ее перевозили по центральной площади на 11-осной передвижной установке большой грузоподъемности.

Южнокорейские СМИ сообщили, что наблюдали за новой военной техникой КНДР. По их данным, межконтинентальная баллистическая ракета больше по размеру и дальности полета, чем последняя известная модификация «Хвасон-15».