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Комендантский час, задержания и новый кабмин: какие изменения произошли в политической жизни Киргизии

Владислав Кустов
18:35 10.10.2020
Парламент страны утвердил кандидатуру Садыра Жапарова премьер-министром республики, который уже сделал первые заявления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В субботу, 10 октября, в Киргизии произошли политические изменения. Чуть больше часа назад парламент страны утвердил кандидатуру Садыра Жапарова премьер-министром республики. Политик уже сделал первые заявления. С сегодняшнего дня в Бишкеке вводится комендантский час, а также запрет на проведение митингов. Кроме этого Госкомитет национальной безопасности сообщил о задержании бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.

Пробки, спецназ у резиденции экс-президента, незаконно освобожденного на днях протестующими. Так начался в Бишкеке день. По сути ситуация знакомая: такая же осада особняка Атамбаева была в 2019 году. Как все происходило на этот раз рассказала жена политика.

«Мы собрались. Хотели выехать. Были ворота открыты настежь. И моя машина столкнулась с БТР. Быстро с автоматами подбежали. Детей на пол», - рассказала жена экс-президента Алмазбека Атамбаева Раиса Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев во власть не собирался, выдвигал кандидатуру соратника. Судьба экс-президента после сегодняшнего задержания пока не известна. Атамбаева и экс-главу его администрации Фарида Ниязова обвиняют в организации беспорядков. Накануне в Бишкеке протестующие использовали не только кулаки, но камни и бутылки.

Сегодня военнослужащие маршируют по столице Киргизии. В соцсетях местные жители публикуют видео, как в город везут военную технику. В столице с сегодняшнего дня введен комендантский час. После 21.00 и до 05.00 на улицу выходить нельзя. С 18.00 до 09.00 под запретом продажа алкоголя.

В политических баталиях Киргизии все перемешалось: вчера на одной из центральных площадей Бишкека столкнулись сторонники и противники выдвинутого парламентом кандидата в премьеры оппозиционера Садыра Жапарова.

«Как мы сейчас видим, помимо политических призывов к действию есть призывы к фракционности и разделению народа на две части лагеря. Мы должны предотвратить это», - сказал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня в отставку подал спикер парламента. Как раз незадолго до заседания, на котором кандидатуру Жапарова должны были обсуждать.

«Достаточно известные слабости киргизкой государственности, которая выражается в регулярных противостояниях, в регулярных насильственных сменах власти. Попытка произошла и сейчас», - пояснил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Впрочем точных прогнозов, чем все закончится в Киргизии пока никто не дает. Жапаров заявил о готовности действующего президента Сооронбая Жээнбекова покинуть пост.

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