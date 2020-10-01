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Огонь распространяется: площадь природных пожаров в Воронежской области достигла 87 гектаров

Анна Берестовая
00:18 01.10.2020
В некоторых районах возгорание удалось локализовать.
Огонь распространяется: площадь природных пожаров в Воронежской области достигла 87 гектаров
© Фото: 36.mchs.gov.ru

Общая площадь природных пожаров, бушующих в Воронежской области, достигла 87 гектаров. Такую информацию сообщили в региональном отделении МЧС России.

В ряде районов области возгорания удалось локализовать. Так, на территориях Ольховатского, Острогожского и Рамонского районов пожары были локализованы на площади 25 гектаров, 10 гектаров и 2 гектара соответственно.

В настоящее время огонь также замечен в Павловском районе вблизи поселка Николаевка, где помимо 20 гектаров полыхающего леса и растительности пострадали четыре нежилых здания и два жилых дома.

Еще 30 гектаров территории охвачено пламенем в Лискинском районе региона.

В тушении возгораний в Воронежской области задействованы 285 человек и 98 единиц техники.

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