Огонь распространяется: площадь природных пожаров в Воронежской области достигла 87 гектаров

Общая площадь природных пожаров, бушующих в Воронежской области, достигла 87 гектаров. Такую информацию сообщили в региональном отделении МЧС России.

В ряде районов области возгорания удалось локализовать. Так, на территориях Ольховатского, Острогожского и Рамонского районов пожары были локализованы на площади 25 гектаров, 10 гектаров и 2 гектара соответственно.

В настоящее время огонь также замечен в Павловском районе вблизи поселка Николаевка, где помимо 20 гектаров полыхающего леса и растительности пострадали четыре нежилых здания и два жилых дома.

Еще 30 гектаров территории охвачено пламенем в Лискинском районе региона.

В тушении возгораний в Воронежской области задействованы 285 человек и 98 единиц техники.