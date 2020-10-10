Путин ответил на вопрос о друзьях в большой политике

Владимир Путин уверен, что в большой политике друзей не бывает. Об этом президент России рассказал в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой разместил в своем Instagram телеведущий Павел Зарубин.

«В большой политике, вообще-то, нет друзей», - отметил глава государства.

В интервью, которое вышло в день рождения Путина, президент рассказал о своем мнении насчет событий в Киргизии и Нагорном Карабахе.

Ранее президент также упоминал о своих дочерях и внуках. Президент России говорил, что дети любят делать ему подарки. Их лидер страны хранит в особенном месте.