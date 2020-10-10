Новый премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером

Россия является главным стратегическим партнером Киргизии и останется им. Об этом заявил на пресс-конференции новый премьер-министр страны Садыр Жапаров, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества двух государств.

«Россия - наш главный стратегический партнер и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане», - заявил Жапаров.

Сегодня в субботу, 10 октября, парламент Киргизии утвердил на пост премьер-министра страны кандидатуру Садыра Жапарова, а также новый состав кабинета министров. За политика единогласно проголосовали все депутаты, присутствующие на заседании.