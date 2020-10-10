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Россия и Иран обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами

Анна Назайкина
17:35 10.10.2020
С 1 августа Россия возобновила некоторые международные рейсы.
Россия и Иран обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами
© Фото: Gerhard G., Pixabay

Представители России и Ирана обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами и вопрос расширения географии полетов после снятия карантинных ограничений. Об этом сообщается в пресс-релизе Росавиации по итогам рабочей встречи первого замглавы Минтранса России - руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько с послом Ирана в РФ Каземом Джалали.

«В ходе встречи отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Обсудили перспективы возобновления авиасообщения между Россией и Ираном, вопрос расширения географии полетов между странами после снятия карантинных ограничений, вопрос летной годности воздушных судов и другие вопросы сотрудничества в области гражданской авиации», - сообщается в пресс-релизе.

Итогом встречи стала договорённость о продолжении консультаций по возобновлению двустороннего авиасообщения в полном объеме и расширению географии полетов.

До приостановки авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса рейсы в Иран выполнял только «Аэрофлот», с иранской стороны - Mahan Air. С 1 августа Россия возобновила некоторые международные рейсы, которые были ограничены в конце марта из-за пандемии COVID-19. На сегодняшний день российские граждане могут летать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию и на Мальдивы.

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