Снежное царство: в Улан-Удэ выпал первый снег

В субботу утром жители столицы Бурятии увидели из своих окон припорошенные первым снегом улицы. В социальных сетях публикуются видео, на которых запечатлены снежные деревья с еще зеленой листвой, тротуары, машины и детские площадки.

О приближении холодов жителей Улан-Удэ предупреждали накануне. По прогнозам синоптиков, холодная погода в республике продлится до 13 октября. Ожидается, что среднесуточная температура будет ниже нормы на 4 – 6 градусов.

По информации регионального ГУ МЧС РФ, осадки в виде мокрого снега ожидаются вечером субботы и ночью. В экстренных службах предупреждают автомобилистов о гололедице и снежном накате.