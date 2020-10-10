Лукашенко встретился с членами координационного совета в СИЗО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с членами координационного совета, которые находятся в СИЗО КГБ. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным Telegram-канала «Пул первого», белорусский лидер общался с представителями оппозиции 4,5 часа.

«Цель президента - услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», - заявили в Telegram-канале.

Судя по фотографии, опубликованной «Пулом первого», на встрече с Лукашенко присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Отмечается, что в беседе с членами координационного совета и объединенного штаба Лукашенко сказал, что «Конституцию на улице не напишешь».

О создании координационного совета в середине августа объявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По ее задумке, этот орган должен будет обеспечить ей передачу власти в стране.

Напомним, что на выборах президента республики победу одержал Александр Лукашенко. Тихановская набрала 10,12% голосов избирателей.