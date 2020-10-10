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Экипажу МКС не удалось устранить утечку воздуха пластилином

Анна Назайкина
16:46 10.10.2020
Давление в отсеке российского модуля «Звезда» продолжает снижаться.
Экипажу МКС не удалось устранить утечку воздуха пластилином
© Фото: skeeze, Pixabay

Утечка воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции продолжается, несмотря на заделку некоторых возможных мест утечки американским пластилином. Об этом стало известно из транслируемых NASA переговоров экипажа с Землей.

В пятницу российский космонавт Иван Вагнер воспользовался герметиком в районах трубопроводов системы терморегулирования и герметичной платы, где была обнаружена брешь. После этого люк в отсек закрыли на ночь для контроля давления.

В субботу утром Вагнер доложил специалисту подмосковного центра управления полетами, что давление в отсеке модуля «Звезда» снизилось до 634 миллиметров ртутного столба. При закрытии люка оно составляло 727 миллиметров, то есть за 12 часов давление в отсеке снизилось на 93 миллиметра.

Ранее небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности. В результате выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Скорость падения давления на МКС равна 1 миллиметру ртутного столба за 8 часов. Несмотря на это, РИА Новости заявили в Роскосмосе, что утечка не представляет опасности для экипажа МКС и никак не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, утечка воздуха «безумно малая», она то появляется, то исчезает. Кроме того, предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не обнаружить.

Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев считает, что на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипаж в течение длительного времени так и не сможет устранить утечку.

На данный момент на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

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