В Киргизии по делу о беспорядках задержан бывший замглавы МВД

В Бишкеке задержан за организацию массовых беспорядков бывший замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности страны.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД Киргизии на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в городе Бишкек был задержан один из активных участников Курсан Асанов», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления, продолжаются.

Ранее стало известно, что в Киргизии был задержан сотрудниками правоохранительных органов экс-президент страны Алмазбек Атамбаев. Решается вопрос о мере пресечения в отношении бывшего руководителя Киргизии.