Парламент Киргизии утвердил новый состав кабмина во главе с Жапаровым

Парламент Киргизии утвердил новый состав кабинета министров во главе с оппозиционером Садыром Жапаровым.

По информации корреспондента РИА Новости, за кандидатуру политика, а также предложенный им состав кабмина и программу единогласно проголосовали все депутаты, которые присутствовали на заседании в государственной резиденции.

Ранее Жапаров заявил, что в случае утверждения его главой правительства он не намерен заниматься преследованием политических противников.

В субботу, 10 октября, в Бишкеке из-за непрекращающихся митингов, которые начались после парламентских выборов, ввели комендантский час и запретили массовые собрания.

На фоне протестов президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от должности секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева. А спикер парламента страны Мыктыбек Абдылдаев перед внеочередным заседанием законодательного органа подал в отставку.

Также в субботу, 10 октября, сотрудниками правоохранительных органов был задержан экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении бывшего лидера страны.