В стране и мире В Махачкале сильный ветер снес крышу здания и повалил деревья: видео Иван Линдеманн Несколько районов города остались без электричества. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Штормовой ветер в Махачкале снес крышу здания и повалил деревья. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в региональном МЧС. «В 11:35 поступило сообщение о том, что в г. Махачкале в результате сильного ветра силой 25 м/с имеются разрушения кровли, падения деревьев и отключение электроэнергии частично в городе и пригороде Махачкалы», - заявила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану Тамила Газимагомедова. Сотрудники МЧС рассказали, что массовых разрушений в Махачкале нет, имеются единичные случаи повреждения кровли здания и падения дерева. Отключение электричества зафиксировано в Центральном, Хасавюртовском, Буйнакском, Бабаюртовском, Кумторкалинском, Кизлярском районах. В настоящее время в городе работают спасатели и службы жизнеобеспечения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика