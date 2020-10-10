Глава МИД Азербайджана назвал сбалансированной позицию РФ по Карабаху

Россия продемонстрировала сбалансированный подход и сохранила нейтралитет в период эскалации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в субботу, 10 октября.

«Россия наш сосед, с которым у нас стратегические отношения. Россия продемонстрировала сбалансированный подход, сохранила нейтралитет в период эскалации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», - приводит «Интерфакс» слова Байрамова.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в Баку высоко ценят усилия президента России по организации гуманитарного перемирия.

Сегодня в 12.00 по местному времени (11.00 по московскому) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности были достигнуты на встрече глав МИД Армении и Азербайджана, которые прибыли в Москву по приглашению президента России.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны обязались приступить к субстантивным переговорам, прекратить огонь и начать обмен военнопленными и телами убитых.