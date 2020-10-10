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Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при обстреле Карабаха российского журналиста

Иван Линдеманн
15:58 10.10.2020
Вышедший из комы Юрий Котенок разговаривает и самостоятельно дышит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: nikol.pashinyan, Facebook

Пострадавший во время обстрела собора в Нагорном Карабахе российский журналист Юрий Котенок находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказали в отделении реанимации медицинского центра «Эребуни» в Ереване, в котором раненый проходит лечение.

«На данный момент он находится в сознании, самостоятельно дышит, может разговаривать», - сказала ТАСС сотрудница медцентра.

Врач подчеркнула, что других подробностей о состоянии здоровья пострадавшего, который в субботу, 10 октября, вышел из комы, рассказать не может.

Накануне два других раненых российских журналиста прилетели в Москву. Их доставили в российскую столицу бортом специального летного отряда «Россия». В настоящее время пострадавшие проходят лечение в центре Вишневского.

Под обстрел в Карабахе россияне попали в четверг, 8 октября. В тот день Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши дважды подвергся атаке.

Накануне в Москве прошли 12-часовые переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана. По их итогам конфликтующие стороны договорились о режиме прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. Перемирие в Карабахе, где с 27 сентября идут бои, объявлено с 12.00 10 октября.

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