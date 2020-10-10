Названа возможная причина потери сознания школьников на линейке в Великих Луках

В Великих Луках выписали из больницы школьников, госпитализированных с торжественной линейки в школе. Был поставлен предварительный диагноз - синдром вегетативной дисфункции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

«Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат. У двух детей отмечены лишь признаки приема противовирусных препаратов», – заявили в Следственном комитете.

Инцидент в великолукской школе №7 произошел 5 октября. На торжественной линейке 13 детей внезапно потеряли сознание. Выяснением причин произошедшего занимаются прокуратура и следственный комитет.