Спикер парламента Киргизии подал в отставку
По словам Мыктыбека Абдылдаева, теперь обязанности спикера перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову.
© Фото: абдылаев Алексей Майшев, РИА Новости
Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку перед внеочередным заседанием законодательного органа, сообщают РИА Новости.
«Я благодарю всех вас за оказанное мне доверие, но я решил уйти в отставку», - заявил Абдылдаев в субботу на заседании парламента.
По словам Абдылдаева, его обязанности спикера теперь перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову.
Напомним, что Мыктыбек Абдылдаев был избран спикером парламента четыре дня назад во время внеочередного заседания парламента.