В стране и мире Спикер парламента Киргизии подал в отставку Тамара Астапенкова По словам Мыктыбека Абдылдаева, теперь обязанности спикера перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову. © Фото: абдылаев Алексей Майшев, РИА Новости Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку перед внеочередным заседанием законодательного органа, сообщают РИА Новости. «Я благодарю всех вас за оказанное мне доверие, но я решил уйти в отставку», - заявил Абдылдаев в субботу на заседании парламента. По словам Абдылдаева, его обязанности спикера теперь перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову. Напомним, что Мыктыбек Абдылдаев был избран спикером парламента четыре дня назад во время внеочередного заседания парламента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика