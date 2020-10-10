Россиянам назвали основные правила поведения в офисе при COVID-19

Во время пандемии коронавируса на работе нужно внимательно относиться к себе и окружающим. Такие рекомендации по правилам поведения в офисе дал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.

«Обычно уборщицы дезинфицируют рабочие места, однако было бы правильным и самим сотрудникам подготавливать свое рабочее место», - сказал профессор в интервью радио «Говорит Москва».

Бутенко также попросил проявлять сознательность и избегать контактов с кашляющими или чихающими людьми. По его мнению, в небольших, устоявшихся коллективах по 5 – 10 человек, можно работать и без маски. Однако, если в офис постоянно приходят посторонние люди, то необходимо носить средства индивидуальной защиты, добавил ученый.

Ранее эксперты заявили, что повторное ношение одноразовых резиновых перчаток может увеличить риск заражения коронавирусом. По их мнению, выворачивая перчатку при повторном использовании, она может деформироваться, загрязниться и истончиться.