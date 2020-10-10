МИД РФ призвал США закончить «соперничество великих держав»
По словам представителя ведомства, российская сторона осознает свою ответственность за международную безопасность.
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Россия призвала США закончить действовать в духе концепций «соперничества великих держав». Об этом было сказано в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН.
«В отличие от США, Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность», - отметил дипломат, сказано на сайте ведомства.
По словам Ермакова, Россия последовательно продвигает политико-дипломатические инициативы, ведет реализацию мер, направленных на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности.