МИД РФ призвал США закончить «соперничество великих держав»

Россия призвала США закончить действовать в духе концепций «соперничества великих держав». Об этом было сказано в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН.

«В отличие от США, Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность», - отметил дипломат, сказано на сайте ведомства.

По словам Ермакова, Россия последовательно продвигает политико-дипломатические инициативы, ведет реализацию мер, направленных на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности.