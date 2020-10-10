Президент Армении поблагодарил РФ за вклад в достижение перемирия в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян выразил особую благодарность России за ее вклад в достижение перемирия в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Армении поблагодарил всех сопредседателей Минской группы за посредничество и прекращение огня и отдельное спасибо президенту РФ Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову», - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Напомним, что сегодня, 10 октября, в 12.00 по местному времени (11.00 по московскому) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности были достигнуты на встрече глав МИД Армении и Азербайджана, которые прибыли в Москву по приглашению Владимира Путина. Встреча за закрытыми дверями длилась более 10 часов. Глубокой ночью Сергей Лавров сообщил о достигнутых соглашениях.

«Надеюсь, прекращение огня станет началом мирного процесса», - приводит пресс-служба слова президента Армении.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны обязались приступить к субстантивным переговорам, прекратить огонь и начать обмен военнопленными и телами убитых. В соглашении также отмечается, что Ереван и Баку вместе начинают работать над деэскалацией в регионе.