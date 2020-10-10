Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Британские ученые утверждают, что повышенная утомляемость, болезненные ощущения в мышцах и волдыри на ногах могут указывать на наличие у человека коронавирусной инфекции.

В своем докладе для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям исследователи отмечают, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста заболевшего и особенностей организма. Об этом сообщается в Daily Mail.

По решению Минздрава Великобритании, новые симптомы не будут внесены в список индикаторов коронавирусной инфекции, чтобы не увеличивать нагрузку на центры тестирования.

На данный момент высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния являются тремя официально признанными симптомами заболевания.

Всего в Британии с начала пандемии выявлено более 570 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Скончались более 42 тысяч человек.