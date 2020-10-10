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Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Анна Назайкина
14:53 10.10.2020
Симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста заболевшего и особенностей организма.
Ученые назвали новые симптомы коронавируса
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Британские ученые утверждают, что повышенная утомляемость, болезненные ощущения в мышцах и волдыри на ногах могут указывать на наличие у человека коронавирусной инфекции.

В своем докладе для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям исследователи отмечают, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста заболевшего и особенностей организма. Об этом сообщается в Daily Mail.   

По решению Минздрава Великобритании,  новые симптомы не будут внесены в список индикаторов коронавирусной инфекции, чтобы не увеличивать нагрузку на центры тестирования.

На данный момент высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния являются тремя официально признанными симптомами заболевания.

Всего в Британии с начала пандемии выявлено более 570 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Скончались более 42 тысяч человек.

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