Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов
© Фото: ТРК Звезда
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Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов
© Фото: ТРК Звезда
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