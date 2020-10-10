В стране и мире Коронавирус Патриарх Кирилл сдал отрицательный тест на COVID-19 Иван Линдеманн Митрополит Иларион заявил, что священнослужитель чувствует себя хорошо. © Фото: Пресс-служба президента РФ Тест на коронавирус у патриарха Кирилла показал отрицательный результат. Об этом сообщил митрополит Иларион. Он подчеркнул, что священнослужитель чувствует себя хорошо. «Но правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может, и если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком», - сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24». Глава Русской православной церкви ушел на карантин в четверг, 8 октября. Священнослужитель объяснил, что контактировал с человеком, инфицированным COVID-19. При этом патриарх подчеркнул, что продолжит работу, находясь на самоизоляции.



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