Патриарх Кирилл сдал отрицательный тест на COVID-19
Митрополит Иларион заявил, что священнослужитель чувствует себя хорошо.
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Тест на коронавирус у патриарха Кирилла показал отрицательный результат. Об этом сообщил митрополит Иларион.
Он подчеркнул, что священнослужитель чувствует себя хорошо.
«Но правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может, и если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком», - сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».
Глава Русской православной церкви ушел на карантин в четверг, 8 октября. Священнослужитель объяснил, что контактировал с человеком, инфицированным COVID-19.
При этом патриарх подчеркнул, что продолжит работу, находясь на самоизоляции.