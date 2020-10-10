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Президент Киргизии освободил от должности секретаря Совбеза страны

Роман Захаров
14:13 10.10.2020
Решение главы государства связано с проходящими в стране массовыми протестными акциями.
Президент Киргизии освободил от должности секретаря Совбеза страны
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов в стране освободил от должности секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Сагынбаев Дамир Казакович освобожден от должности секретаря Совета безопасности», - приводит РИА Новости текст сообщения.

Днем ранее Жээнбеков приказал ввести в Бишкеке режим ЧП и комендантский час.

В минувшие выходные в Киргизии состоялись парламентские выборы, после которых сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Протестная акция очень быстро переросла в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. В результате погромов погиб один человек, число пострадавших превысило 1,2 тысячи. 

В связи с происходящим в стране киргизский Центризбирком признал итоги голосования недействительными, а премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.

Жээнбеков, в свою очередь, заявил о готовности уйти с поста президента сразу после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

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