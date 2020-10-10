Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин обсудил с Роухани ситуацию в Нагорном Карабахе

Роман Захаров
13:06 10.10.2020
Президент Ирана заявил российскому лидеру о своей поддержке достигнутых договоренностей о перемирии в Карабахе.
Путин обсудил с Роухани ситуацию в Нагорном Карабахе
© Фото: HRouhaniOfficial, Facebook, Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта», - информирует Кремль.

Также сообщается, что Роухани заявил Путину о своей поддержке достигнутых договоренностей о перемирии в Карабахе и о запуске переговоров ради скорейшего урегулирования противостояния. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Ирана.

Напомним, Армения и Азербайджан по итогам переговоров в российской столице достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступает в силу с 12 часов 00 минут 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Конкретные параметры прекращения боестолкновений будут согласованы дополнительно.

При посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ Ереван и Баку также договорились начать «субстантивные переговоры» для мирного урегулирования противостояния.

Острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:10 В стране и мире
Сбрасывающее отходы вблизи берегов Камчатки судно нашли со спутника
13:06 В стране и мире
Путин обсудил с Роухани ситуацию в Нагорном Карабахе
12:52 Армия
Видео
Сергей Шойгу простился с председателем Московского городского совета ветеранов Владимиром Долгих
11:38 В стране и мире
Видео
Раненный в Нагорном Карабахе российский журналист вышел из комы
06:24 В стране и мире
В Центре Гамалеи назвали сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.