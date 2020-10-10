Путин обсудил с Роухани ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта», - информирует Кремль.

Также сообщается, что Роухани заявил Путину о своей поддержке достигнутых договоренностей о перемирии в Карабахе и о запуске переговоров ради скорейшего урегулирования противостояния. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Ирана.

Напомним, Армения и Азербайджан по итогам переговоров в российской столице достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступает в силу с 12 часов 00 минут 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Конкретные параметры прекращения боестолкновений будут согласованы дополнительно.

При посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ Ереван и Баку также договорились начать «субстантивные переговоры» для мирного урегулирования противостояния.

Острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику.