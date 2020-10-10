Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе

Азербайджанская армия нанесла ракетный удар по городу Капан на юге Армении. Так утверждает армянский министр обороны Арцрун Ованнисян.

«Только что город Капан попал под ракетный удар. Есть погибшие и раненые», - уточнил он в Facebook.

Стоит отметить, что это сообщение было тут же опровергнуто в Министерстве обороны Азербайджана.

«Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле Капана и наличии убитых и раненых является ложной. Это очередная провокация», - сказано в ответном заявлении азербайджанского военного ведомство.

В Баку также сообщили, что Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. Ереван, в свою очередь, эти данные опроверг.

Напомним, Армения и Азербайджан по итогам переговоров в российской столице достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия должен был вступить в силу с 12 часов 10 октября.

Острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой 27 сентября. Тогда Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику.