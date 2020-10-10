Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе

Роман Захаров
Владислав Кустов
13:50 10.10.2020
Режим перемирия в регионе должен был вступить в силу с 12 часов 10 октября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Armenian Defense Ministry, via, Globallookpress

Азербайджанская армия нанесла ракетный удар по городу Капан на юге Армении. Так утверждает армянский министр обороны Арцрун Ованнисян.

«Только что город Капан попал под ракетный удар. Есть погибшие и раненые», - уточнил он в Facebook.

Стоит отметить, что это сообщение было тут же опровергнуто в Министерстве обороны Азербайджана.

«Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле Капана и наличии убитых и раненых является ложной. Это очередная провокация», - сказано в ответном заявлении азербайджанского военного ведомство.

В Баку также сообщили, что Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. Ереван, в свою очередь, эти данные опроверг. 

Напомним, Армения и Азербайджан по итогам переговоров в российской столице достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия должен был вступить в силу с 12 часов 10 октября.

Острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой 27 сентября. Тогда Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:10 В стране и мире
Сбрасывающее отходы вблизи берегов Камчатки судно нашли со спутника
13:06 В стране и мире
Путин обсудил с Роухани ситуацию в Нагорном Карабахе
12:52 Армия
Видео
Сергей Шойгу простился с председателем Московского городского совета ветеранов Владимиром Долгих
11:38 В стране и мире
Видео
Раненный в Нагорном Карабахе российский журналист вышел из комы
06:24 В стране и мире
В Центре Гамалеи назвали сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.