В Бишкеке ввели комендантский час и запретили собрания и митинги

В столице Киргизии, городе Бишкеке, запретили проведение собраний и митингов. Также был введен комендантский час с девяти вечера до пяти утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

«Согласно указу коменданта, в Бишкеке введен комендантский час с 21.00 (18.00 мск) до 05.00 (02.00 мск)», - говорится в заявлении.

Согласно указу, в городе также запретили проведение собраний и митингов. Кроме того, запрещена продажа алкоголя с шести вечера до девяти утра.

Сообщается, что комендатура Бишкека теперь имеет право «приостанавливать деятельность политических партий и общественных организаций, препятствующих нормализации обстановки».

Уличные протесты захлестнули столицу Киргизии после прошедших четвертого октября парламентских выборов. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицу с требованием отмены результатов голосования. Начались столкновения с милицией. Силовики использовали для разгона демонстрантов спецсредства. Пострадавшие есть с обеих сторон.

На этом фоне президент республики Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку кабинет министров и заявил о готовности покинуть свой пост. Центризбирком признал итоги голосования недействительными.