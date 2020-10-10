Сбрасывающее отходы вблизи берегов Камчатки судно нашли со спутника

Судно, экипаж которого сбрасывал отходы в акватории Авачинской бухты найдено при помощи спутниковых снимков. Об этом заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Отмечается, что причастность этого суда к ситуации на Халактырском пляже и других прибрежных территориях маловероятна.

«Единая система мониторинга экологической обстановки сейчас прорабатывается. Это наш важнейший ответ на то экологическое происшествие, с которым мы столкнулись. Могу сказать, что уже сейчас мы отрабатываем ее отдельные компоненты», - цитирует РИА Новости слова Солодова.

По данным института космических исследований Российской академии наук, подозреваемое судно проходило вблизи Халактырского пляжа 23 сентября в районе семи часов утра. С него были сброшены воды.

Объем сброса был незначителен, так что он не мог существенно повлиять на экологическую ситуацию, отмечается в сообщении. Собранная информация передана в правоохранительные органы для проверки.

О загрязнении стало известно в конце сентября, когда очевидцы сообщили об изменении цвета воды у Халактырского пляжа и о мертвых морских животных на берегу. Тогда же местные жители начали массово жаловаться на покраснение глаз и раздражение на коже после купания в море.