В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли повторно заразиться коронавирусом

В России нет ни одного документально подтвержденного случая повторного инфицирования коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Иммунитет, который вырабатывается после вакцины, защищает от заражения так же, как и иммунитет, который получен в результате перенесенного заболевания. У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом - все описанные случаи, а их шесть, - за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились», - заявила Попова.

Вакцинация, по мнению главы Роспотребнадзора, является наиболее эффективным способом борьбы с вирусом. После заболевания может развиться целый ряд осложнений, причем зачастую тяжелых, рассказала Попова в интервью «Российской газете». Кроме того, возможные отдаленные последствия еще изучаются. Именно по этой причине, как утверждает специалист, преимущество за поствакциональным иммунитетом.

По данным опертштаба, за прошедшие сутки в России выявили рекордные 12 846 заболевших COVID-19 в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве — 4 105 и Санкт-Петербурге — 501. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки побороли болезнь 6 781 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса.