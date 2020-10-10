Кабмин дополнил требования по безопасности мест скопления людей

Правительство РФ обновило антитеррористические требования к местам, где собирается много людей. В частности, там планируется устанавливать оборудование для обнаружения токсичных химикатов и отравляющих веществ по разрешению правообладателей.

Такие изменения содержатся в постановлении кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Места массового пребывания людей… могут оборудоваться техническими средствами обнаружения токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов», - говорится в документе.

Помимо этого, для защищенности людных мест будут проводиться мероприятия по выявлению и предотвращению угроз несанкционированного проноса и провоза токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов. Так, например, в их число включены обход и осмотр территории, контролируемый допуск людей и автомобилей, оперативное оповещение и эвакуация людей в случае угрозы.