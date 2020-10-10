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Курс на понижение: синоптики рассказали о похолодании в середине следующей недели

Виктория Ивашечкина
01:18 10.10.2020
При этом на текущей неделе жители Центральной части страны будут находиться под влиянием антициклона.
Курс на понижение: синоптики рассказали о похолодании в середине следующей недели
© Фото: pixabay

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что понижение температуры до значений, привычных для середины октября, ожидает жителей центра Европейской России во второй половине следующей недели.

«Можно сказать, что до конца выходных и в начале следующей недели мы будем находиться под влиянием антициклона» - отметила Макарова, сказано на сайте Гидрометцентра. 

По ее словам, антициклон будет смещаться в юго-восточном направлении. При этом постепенно в северных и в западных районах Европейской части все большее влияние будут приобретать циклоны и их атмосферные фронты.

Синоптик уточнила, что в столичном регионе превышение температуры над нормой на пять градусов сохранится до середины следующей недели. В следующую пятницу специалисты прогнозируют дневную температуру в районе 10-15 градусов тепла, а в выходные ожидается еще более прохладная погода.

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