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Пригожин прокомментировал выдвижение Агутина на «Грэмми»

Роман Захаров
11:51 10.10.2020
Музыкальный продюсер считает, что Леонид Агутин достоин этой награды.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Иосиф Пригожин гордится выдвижением российского исполнителя Леонида Агутина на получение премии «Гэмми». Об этом известный музыкальный продюсер рассказал лично в беседе со «Звездой», отметив, что Агутин действительно заслужил этот «шанс на победу».

«Я вам хочу сказать, что когда заслуженные люди получают шанс на победу, это не может не вызывать уважение. Это вызывает восторг. Леонид Агутин - один из немногих потрясающих музыкантов, которые всю жизнь посвящают музыке. Мы всегда говорим: "Есть ли кто-нибудь у нас, кто может быть номинирован на "Грэмми", или другую престижную награду или премию?". А Агутин - один из тех, кто заслуживает оказаться там. Кто туда не лез из наших новоиспеченных артистов... Мы искренне гордимся такой возможностью. Мы рады за него, правда», - поделился своим мнением Пригожин.

Ранее стало известно, что Леонид Агутин с его альбомом La Vida Cosmopolita номинирован на получение премии «Грэмми» сразу в пяти номинациях: лучший альбом года, лучший латинский поп-альбом, лучший дуэт, лучшая аранжировка и лучшее видео.

La Vida Cosmopolita - это первый испаноязычный альбом Агутина. Над диском работали музыканты сразу из восьми стран. 

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