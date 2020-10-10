Экипажи вездеходов «Синяя птица» отправились на встречу космонавтов в Казахстан

Вездеходы «Синяя птица» готовы к отправке в степи Казахстана для встречи экипажа Международной космической станции (МКС). Самолеты доставят технику в казахстанский город Жезказган, а далее они своим ходом будут добираться до основного района посадки спускаемого аппарата.

«Синие птицы» пройдут по бездорожью около 250 километров. Приземление 63-ей экспедиции МКС запланировано на 22 октября.

В главной фазе спасательной операции задействовано четыре машины. Еще две будут дежурить в запасном районе приземления, у города Аркалык. Экипажи «Синих птиц» встречали всех, без исключения, космонавтов, возвращающихся с международной космической станции.

В мире всего полтора десятка «Синих птиц». Вездеходные, плавающие машины работают при любой температуре, в любой, даже самой непроходимой местности. Они доставляют капсулу спускаемого аппарата в аэропорт Жезказгана, откуда ее самолетом перебрасывают в подмосковный Королев. Именно в «Синей птице» космонавты проводят первые минуты на земле.

Всего в спасательной операции задействована 21 единица наземной техники. Транспортная колонна выдвинулась в Казахстан. Кроме того, в эвакуации космонавтов участвуют восемь вертолетов МИ-8 и четыре самолета военно-транспортной авиации.