Раненный в Нагорном Карабахе российский журналист вышел из комы

Раненный в Нагорном Карабахе российский журналист вышел из состояния комы. Медики отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. Пострадавший начал говорить, но его состояние остается стабильно тяжелым, пишет РИА Новости.

«Раненый журналист вышел из комы, отключен от аппарата искусственного дыхания. Он начал говорить, его состояние стабильно тяжелое», - сказала пресс-секретарь ереванского медцентра «Эребуни» Шушан Унанян.

Инцидент произошел восьмого октября во время обстрела главного храма в карабахском городе Шуши, построенного в XIX веке. Во время удара в храме находились дети, которые чудом не пострадали. Само строение получило серьезные повреждения.

Сегодня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу режим прекращения огня. Об этом в рамках переговоров в Москве договорились главы МИД Армении и Азербайджана. Встреча за закрытыми дверями длилась более 10 часов.