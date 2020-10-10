В России за сутки выявили 12 846 случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заболевания коронавирусом, выявленных в России за сутки, второй день подряд устанавливает антирекорд. В течение последних 24 часов в стране официально зафиксировали 12 846 заболевших опасной инфекцией, сообщает оперштаб.

Отмечается, что наибольшее количество заразившихся COVID-19 выявлено в Москве - 4105, суточный прирост в Санкт-Петербурге составил 501, в Подмосковье - 416.

В последнее время в России наблюдается резкий прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Днем ранее в стране было зарегистрировано 12 126 случаев заражение, что превысило максимальный показатель для РФ, установленный в мае.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом, в Кремле не исключили принятия дополнительных решений федеральным штабом, отметив, что о том, какие это будут решения, пока говорить рано.