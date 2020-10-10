Синоптики рассказали о приближении рекордно теплой погоды в Москве

Температура воздуха, которая установится в Москве 13 и 14 октября, может приблизиться к абсолютным рекордам тепла для этих дней в столице, зафиксированных за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Температурный фон будет высоким. Дни будут чередоваться: с осадками и без осадков. Будут облака, небольшой дождик. Теплая погода ожидается во вторник и в среду. Во вторник в Москве 16-21 градус и 16-20 в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры», - приводит РИА Новости ее слова.

В то же время синоптик подчеркнула, что пока предварять погоду на эти дня рано.

«Четырнадцатого октября, в среду, у нас праздник Покрова пресвятой Богородицы, такой праздник, по которому, по народным приметам, пытаются прогнозировать зиму, но это будет очень теплый день», - добавила Макарова.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда и в какие регионы России придут заморозки.