Онищенко призвал отказаться от повторного введения строгих ограничений из-за COVID-19

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предостерег от повторного введения строгих ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По его мнению, вместо этого необходимо воспитать в россиянах ответственное отношение к своему здоровью и благополучию окружающих.

«Не надо, я убежден и говорю: не надо. Возвращаться к весенним (ограничениям)... Надо в каждом конкретном случае разбираться. Наша с вами задача - воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания», - приводит ТАСС слова Онищенко.

Всеобщий карантин губительно скажется на отечественной экономике, которая понесла убытки после введенного ранее режима самоизоляции, напомнил эксперт.

Кроме того, возвращение жестких ограничений может пагубно сказаться и с медицинской точки зрения. Защитив граждан от коронавируса с одной стороны, врачи рискуют получить рост числа больных с совершенно другими диагнозами, считает экс-главный санитарный врач.

«Люди, сидящие взаперти в условиях гиподинамии и хронического стресса, не получающие медицинскую помощь. Смертность мы получим - ну, не от коронавируса, а опосредованную им. И уже получили», - заключил он.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили о рекордном с начала пандемии суточном приросте больных. Было зафиксировано 12 126 случаев инфицирования.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующая неделя будет решающей и еще раз напомнил о вступивших в силу ограничениях. Столичные власти продлили каникулы школьников и рекомендовали пожилым москвичам и лицам, страдающим от хронических заболеваний оставаться дома.