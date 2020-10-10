Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи

Условно-досрочно освобожденный житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом. Мужчина попросил стражей порядка о перемене места жительства, так как обеспокоен состоянием рептилии из-за наступления холодов.

По информации полиции, 27-летний житель Тарноги пришел в местный отдел МВД 9 октября и попросил письменного разрешения на переезд в Сочи.

«После чего житель Тарноги открыл свою сумку, в которой находился крокодил. Со слов мужчины, в связи с наступлением холодов он озаботился состоянием рептилии. Полицейские изъяли крокодила», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас решается вопрос о направлении экзотического животного в ветлечебницу для осмотра. Затем крокодила планируют передать в зоозащитную организацию.

© УМВД России по Вологодской области

© УМВД России по Вологодской области

Ранее сообщалось, что на Алтае браконьера поймали за разделкой туши крокодила, выловленного из реки. Специалисты были крайне озадачены появлением теплолюбивой рептилии в Сибири.