Врио Санкт-Петербурга Беглов лидирует на выборах после обработки 95% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов уверенно лидирует на выборах главы города.

По данным ЦИК России, после обработки 95% протоколов он набирает 64,58% голосов избирателей. У кандидата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой к этому часу 16,87%, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» набрал 15,9% голосов.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, в том числе люди имели возможность проголосовать вне границ Северной столицы - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области.

В этот же день в Санкт-Петербурге прошли выборы 110 муниципальных советов. Отмечается, что в этом году выборы прошли без серьезных нарушений, организованно и спокойно.