Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса

Китайские астрономы зафиксировали космические сигналы неизвестного происхождения. Речь о повторяющихся быстрых радиовсплесках, исходящих от неустановленного пока источника, находящегося в трех миллиардах световых лет от Земли.

Открытие было сделано при работе на самом большом в мире сферическом радиотелескопе FAST с пятисотметровой апертурой, расположенном в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу.

«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.

Обнаруженные радиовсплески представляют собой особые импульсы, которые длятся несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет точного объяснения природы их происхождения.