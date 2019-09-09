Le Figaro назвала Киев российской столицей

Ежедневное французское издание Le Figaro назвало в прямом эфире Киев столицей Россией. Видео с ошибочными субтитрами было размещено на сайте издания.

Уточняется, что видео было записано во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского после обмена Россией и Украиной заключенными по формуле «35 на 35». Место, где украинский лидер давал интервью, было обозначено как «Киев, Россия».

Напомним, 7 сентября между российским и украинским государствами состоялся обмен пленными. Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, задержанные в 2018 году за нарушение российской границы в Черном море. В свою очередь, Украина освободила руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ранее, 28 августа, апелляционный суд Киева освободил его под личное поручительство.

По словам Зеленского, нынешний обмен может стать первым шагом на пути развития отношений двух государств. Он также пообещал, что украинская сторона планирует и дальше вести переговоры по обмену пленных по формуле «всех на всех».