ЦИК подвел предварительные итоги единого дня голосования

В России выборы разных уровней признаны состоявшимися. Таков главный итог единого дня голосования, который подвела председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Почти все подсчеты в информационном центре ЦИК закончены, и обрабатываются последние бюллетени. Главные выборы в 16 регионах состоялись, там определили губернаторов, где наилучшие результаты у представителей партии «Единая Россия» и самовыдвиженцев.

Александр Беглов после всех подсчетов одерживает победу на выборах главы Санкт-Петербурга.

Более 60% набрали Андрей Чибис в Мурманской и Игорь Артамонов в Липецкой области. За временно исполняющего обязанности губернатора Калмыкии Бату Хасикова проголосовали более 85% избирателей, пришедших на участки.

Уверенная победа и в Курской области: Роман Старовойт и 81% голосов избирателей. В целом сенсаций на этих выборах не случилось. Временно исполняющие обязанности губернаторов без проблем побеждают в первых турах.

Также сегодня определились кандидатуры трех мэров, 13 составов законодательных собраний, 22 городских парламента, также в четырех избирательных округах довыбрали депутатов Государственной думы.

Накануне были зафиксированы 315 заявлений о нарушениях на выборах, но, как заявили на брифинге в ЦИК, треть из них не подтвердилась. Еще две трети не относятся к компетенции полиции.

«Ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным. Пока мы серьезных нарушений, которые ставили бы под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали», - рассказала Памфилова.

Что касается явки избирателей на участки, то лучше всех голосовали Ставрополье, Кабардино-Балкария, Татарстан и Башкортостан, где даже продлили работу избирательных участков на два часа - они открылись на час раньше и закрылись на час позже. Там явка составила более 65%.

Самыми пассивными регионами на выборах 8 сентября стали Москва - немногим более 17% и Санкт-Петербург - 23,69%. Астраханская область, Хабаровский край и Забайкалье держатся на уровне примерно в 30%.

Всего 35% избирателей пришло на участки Хабаровского края, но там считают эту цифру хорошей, ведь выборы проходят в условиях сильной непогоды.